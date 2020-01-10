На фестивале " КиВиН-2020" Мурманскую область представят пять команд

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:49:22+03:00

В Сочи бороться за Высшую лигу поедут пять команд из Мурманской области. Фото: vk.com/kvn51

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С 12 по 25 января в Сочи пройдет международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2020". Для тех, кто не знает, это трамплин для веселых и находчивых - единственный шанс попасть в Высшую и другие лиги.

Поучаствовать может любой желающий, были бы время, желание и средства. Именно по итогам "КиВиН-2020" в Высшую Лигу попали наши заполярные команды "Сборная города Мурманска", "Морская академия" и "Сборная Снежногорска".

Получится ли это у тех, кто поедет на фестиваль в этом году? Будем болеть за земляков!

- Нашу лигу будут представлять 6 команд: "Сборная Алакуртти", "Семейные ценности", "Ой, все", "Сверхразум", "Для вас", "Суровые парни", - рассказали в Мурманской лиге КВН.

Напомним: девушки-красавицы из "Ой, все" получили личное приглашение на "КиВиН-2020" от Александра Маслякова. А "Сборная Алакуртти" поедет в Сочи как победитель Мурманской лиги.

Всех участников ждут смотры и несколько этапов. Финальным станет гала-концерт для съемок телевизионной версии, где и выберут тех, кто будет шутить на Первом канале.

ИСТОЧНИК KP.RU