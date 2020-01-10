2020-01-10T15:49:22+03:00
Общество

На фестивале " КиВиН-2020" Мурманскую область представят пять команд

25 января узнаем, попадут ли северяне в Высшую Лигу
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
В Сочи бороться за Высшую лигу поедут пять команд из Мурманской области. Фото: vk.com/kvn51В Сочи бороться за Высшую лигу поедут пять команд из Мурманской области. Фото: vk.com/kvn51
Изменить размер текста:

С 12 по 25 января в Сочи пройдет международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2020". Для тех, кто не знает, это трамплин для веселых и находчивых - единственный шанс попасть в Высшую и другие лиги.

Поучаствовать может любой желающий, были бы время, желание и средства. Именно по итогам "КиВиН-2020" в Высшую Лигу попали наши заполярные команды "Сборная города Мурманска", "Морская академия" и "Сборная Снежногорска".

Получится ли это у тех, кто поедет на фестиваль в этом году? Будем болеть за земляков!

- Нашу лигу будут представлять 6 команд: "Сборная Алакуртти", "Семейные ценности", "Ой, все", "Сверхразум", "Для вас", "Суровые парни", - рассказали в Мурманской лиге КВН.

Напомним: девушки-красавицы из "Ой, все" получили личное приглашение на "КиВиН-2020" от Александра Маслякова. А "Сборная Алакуртти" поедет в Сочи как победитель Мурманской лиги.

Всех участников ждут смотры и несколько этапов. Финальным станет гала-концерт для съемок телевизионной версии, где и выберут тех, кто будет шутить на Первом канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Через пункты пропуска в Мурманской области стало ездить меньше туристов
Хирург из Ковдора поручил студентам ампутировать ногу пациента
Сбербанк подал в суд на Мурманское морское пароходство
Источник: заместитель губернатора Мурманской области Александр Хомяков покинет свой пост
В Первомайском округе Мурманска 50 домов на ночь останутся без тепла и горячей воды
На фестивале " КиВиН-2020" Мурманскую область представят пять команд
Охранявших школы Североморска накажут за скрытое видеонаблюдение и охранников без формы
Блогер из ОАЭ назвал Мурманск самым депрессивным городом в мире
27-летний житель Полярных Зорь до смерти забил ногами девушку из-за ревности
Для территории опережающего развития "Столица Арктики" нашли первых потенциальных резидентов
Полиция Мурманска начала проверку по сгоревшему автомобилю у бани "Громада"
Делегация из Мурманска посетила фестиваль снега и льда в Харбине
По дороге в Мурмаши у водителя Chevrolet Niva остановилось сердце, и он врезался в забор
В Мурманске водитель элитной иномарки устроил стрельбу из травматического пистолета
«Карельский Котико»: В Пряже кот с августа ждет своего хозяина, который может быть из Мурманской области
Фотограф из Мурманска занял третье место в этапе конкурса «Север – страна без границ»
КАРАКУЛЬ — В МОДЕ!
Житель Оленегорска отсудил у бывшей дамы сердца тысячу рублей за оскорбления в свой адрес
Путешественник из Канады назвал Мурманск самым красивым городом мира
После пресс-конференции Андрея Чибиса замруководителя Дирекции особо охраняемых природных территорий Мурманской области решил не покидать свой пост
Неподалеку от Териберки появился новый туалет
В Кировске спустили лавину на объездную дорогу