"Сборная Снежногорска" заняла последнее место в финале Высшей Лиги КВН

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-15T11:31:33+03:00

Евгении Жариковой уже нет с нами, но ее родные и друзья играли ради нее.

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14 декабря в Москве состоялся юмористический финиш года - финал Высшей Лиги КВН. За звание чемпиона соревновались пять команд, в том числе и "Сборная Снежногорска".

Готовиться к игре северянам было непросто из-за недавней трагедии: рак унес жизнь участницы команды и жены капитана Евгении Жариковой. Но все же снежногорцы нашли в себе силы играть.

- В этой игре не все получилось) Скажем честно, расстановка на конкурсах была очень сильно не в нашу пользу. Не самую артистичную команду-дебютанта сезона почему-то поставили закрывать приветствия после фаворитов очень с сильными визитками. И это сказалось на результате.Тем не менее, спасибо за сезон, ребята! Вы боролись! Еще год назад мы и не надеялись, что наша команда снова будет в финале Вышки! - прокомментировало выступление "Сборной Снежногорска " в Мурманской Лиге КВН.

Наша команда заняла последнее место, набрав 10,9 балла. Чемпионом стала "Так-то! " из Красноярска - у нее 11,5 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU