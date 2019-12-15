"Сборная Снежногорска" заняла последнее место в финале Высшей Лиги КВН
14 декабря в Москве состоялся юмористический финиш года - финал Высшей Лиги КВН. За звание чемпиона соревновались пять команд, в том числе и "Сборная Снежногорска".
Готовиться к игре северянам было непросто из-за недавней трагедии: рак унес жизнь участницы команды и жены капитана Евгении Жариковой. Но все же снежногорцы нашли в себе силы играть.
- В этой игре не все получилось) Скажем честно, расстановка на конкурсах была очень сильно не в нашу пользу. Не самую артистичную команду-дебютанта сезона почему-то поставили закрывать приветствия после фаворитов очень с сильными визитками. И это сказалось на результате.Тем не менее, спасибо за сезон, ребята! Вы боролись! Еще год назад мы и не надеялись, что наша команда снова будет в финале Вышки! - прокомментировало выступление "Сборной Снежногорска " в Мурманской Лиге КВН.
Наша команда заняла последнее место, набрав 10,9 балла. Чемпионом стала "Так-то! " из Красноярска - у нее 11,5 балла.
ИСТОЧНИК KP.RU