Радиотелефонист, мама и квнщица: от рака сгорела участница команды Высшей Лиги "Сборная Снежногорска"

Говорят, что, выходя на сцену, артист должен забыть про все, что за кулисами, про все свои неприятности, радость, болезни. Участникам команды КВН «Сборная Снежногорска» сегодня предстоит стоять под софитами с болью в сердце. 7 октября не стало участницы их коллектива, жены капитана Евгении Жариковой.

У Жени остались две дочки.

Смех оборвался...

10 октября Жене должно было исполниться 40 лет. Но глядя на эту молодую красивую женщину, думаешь, что ей 30, не больше. Улыбалась она не только губами, но и глазами. Последние фотографии на странице северянки в «ВКонтакте» - почти все посвященные КВН. Вот Женя с мужем Сергеем сидят с золотым кубком с «Голосящего КиВиНа» (ни одна команда из Мурманской области ранее не выигрывала этот приз), вот снимок со сцены фестиваля, где супруги стоят со старшей дочкой.

У Сергея и Евгения Жариковых даже увлечения были общие.

Диагноз «рак» прозвучал неожиданно. Оказалось, что у Евгении саркома желудка четвертой стадии. Болезнь почти никак себя не проявляла до недавнего времени, поэтому и зашла так далеко. На полуфинале Мурманской Лиги КВН, который состоялся 21 сентября, квнщики рассказали, едва сдерживая слезы, зрителю о беде, что пришла в их семью и попросили помощь, ведь на лечение Жени нужна была большая сумма. Какая именно – не сообщалось, ведь никто точно не знал ни диагноз, ни метод спасения от рака. Жариковы решили не терять времени, продавали все, что могли от шубы до машины.

Северяне квнщиков в беде не оставили – на счет стали поступать деньги. Нашли даже соковыжималку, которая должна была пригодиться в ближайшее время, ведь женщине врачи посоветовали принимать витамины. Евгения старалась не унывать. До последнего благодарила всех за поддержку, даже когда началась лучевая терапия и быть активной было непросто. Знакомые говорили: «Женя, с твоим темпераментом и оптимизмом ты победишь болезнь!»

О болезни Евгении объявили в полуфинале Мурманской Лиги КВН прямо со сцены.

Не успели спасти

Рассматривался вариант лечиться за границей, заняться северянкой согласились врачи Израиля. Сергею Жарикову пришлось заниматься двойной нагрузкой: и помогать жене, и вести команду в Высшей Лиге. В последние дни участники «Сборной Снежногорска» были в Москве, где проходили репетиции полуфинала, который состоится уже сегодня, 8 октября.

Женя не дожила до выступления своих друзей совсем чуть-чуть. Ее сердце остановилось утром 7 октября.

- Дорогие друзья, все, кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению, нам не удалось спасти Женю. Она скончалась в клинике в Москве. Еще раз спасибо всем, кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни все будет хорошо, - написал на личной странице в "ВКонтакте" супруг северянки Сергей Жариков.

Шутить снежногорцам будет непросто, но все же Евгения хотела, чтобы они играли, даже когда случится горе. Можно сказать, что это была ее последняя просьба. Как и завет позаботиться о любимых дочках.

Женя совсем немного не дожила до выступления друзей в полуфинале Высшей Лиги КВН.

Уход Жени тяжело переживают друзья и коллеги.

- Женечка была очень доброй, открытой, она всегда всем помогала, была очень любящей и заботливой мамой, другом и хорошим человеком. Она служила радиотелефонистом, на работе мы с ней и познакомились, она была настоящим профессионалом своего дела, на нее все равнялись, ее всем ставили в пример: исполнительная и ответственная, я бы сказала, лучшая в своей профессии, лично с ней взаимодействовала по службе. Наша Женечка была на доске почета, а теперь останется в нашей памяти, ее все очень любили и уважали. Светлая память светлому человеку, - рассказала «КП» подруга Евгении Жариковой Виктория Ковалева.

Провожать Женю, можно не сомневаться, будут всем Снежногорском - это ее родной город. Здесь она закончился школу №269, здесь осталась работать после получения диплома в Северо-Западной академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Хоть по жизни шла, смеясь, профессию выбрала серьезную.

- В пожарной охране Евгения с 2001 года, - говорят в специальном управлении ФПС №48 МЧС России. - 18 лет она служила в должности радиотелефониста специальной пожарно-спасательной части № 4. Награждена медалью МЧС России «За отличие в службе 3 и 2 степени», медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» и знаком различия Специальной пожарной охраны МЧС России. Евгения в жизни была очень жизнерадостным, добрым и отзывчивым человеком, прекрасной женой и мамой, воспитывающей двоих дочерей. Светлая память о Евгении навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал и общался с ней. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Евгении Жариковой.

«Комсомольская правда»-Мурманск присоединяется к скорби! Светлая память!