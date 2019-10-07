От рака умерла жена капитана команды КВН "Сборная Снежногорска"

СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-07T16:11:31+03:00

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Евгении Жариковой, участнице команды КВН "Сборная Снежногорска" и жене капитана, было всего 39 лет. Веселая, красивая мама и жена. Диагноз "Саркома желудка 4 степени" стал неожиданностью: болезнь долго никак себя не проявляла. Позднее врачи сообщили, что опухоль - неоперабельная.

Евгения улетела на лечение и начала проходить курс лучевой терапии. Однако врачи не успели спасти северянку. 7 октября стало известно, что Евгении Жариковой не стало.

- Дорогие друзья, все, кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению, нам не удалось спасти Женю. Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве. Еще раз спасибо всем, кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни все будет хорошо, - написал на личной странице в "ВКонтакте" супруг северянки Сергей Жариков.

Завтра, 8 октября у "Сборной Снежногорска" в Москве должна состояться игра - полуфинал Высшей Лиги. Последние дни КВНщики упорно репетировали шутки. Увы, Евгения не дождалась выступления друзей. И всего несколько дней не дожила до своего юбилея - 10 октября ей бы исполнилось 40 лет.

"Комсомольская правда"-Мурманск" выражает глубокое соболезнование близким и родным Евгении Жариковой!

ИСТОЧНИК KP.RU