2019-10-07T16:11:31+03:00
Общество

От рака умерла жена капитана команды КВН "Сборная Снежногорска"

Евгения Жарикова день не дожила до выступления друзей в полуфинале Высшей Лиги
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Красивая и веселая - такой Евгению запомнят близкие и родные.Красивая и веселая - такой Евгению запомнят близкие и родные.
Изменить размер текста:

Евгении Жариковой, участнице команды КВН "Сборная Снежногорска" и жене капитана, было всего 39 лет. Веселая, красивая мама и жена. Диагноз "Саркома желудка 4 степени" стал неожиданностью: болезнь долго никак себя не проявляла. Позднее врачи сообщили, что опухоль - неоперабельная.

Евгения улетела на лечение и начала проходить курс лучевой терапии. Однако врачи не успели спасти северянку. 7 октября стало известно, что Евгении Жариковой не стало.

- Дорогие друзья, все, кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению, нам не удалось спасти Женю. Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве. Еще раз спасибо всем, кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни все будет хорошо, - написал на личной странице в "ВКонтакте" супруг северянки Сергей Жариков.

Завтра, 8 октября у "Сборной Снежногорска" в Москве должна состояться игра - полуфинал Высшей Лиги. Последние дни КВНщики упорно репетировали шутки. Увы, Евгения не дождалась выступления друзей. И всего несколько дней не дожила до своего юбилея - 10 октября ей бы исполнилось 40 лет.

"Комсомольская правда"-Мурманск" выражает глубокое соболезнование близким и родным Евгении Жариковой!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске состоится премьера документального фильма "Сегодня на Мурманском направлении..."
Руководитель компании в Мурманской области из-за ссоры не выплатил сотруднику более 130 тысяч рублей
В Мурманске неизвестные обстреливают окна домов и машины
В районе Апатитов битумовоз столкнулся с грузовиком
Мошенник из Волгограда украл у мурманских пенсионерок почти 200 тысяч рублей
Военная фотокарточка: В Мурманской области ищут родственников солдата, погибшего в Великую Отечественную войну
Профессионалы займутся развитием Териберки
Мурманск занял 12 место в России по величине зарплат
В Мурманской области поднялась волна преображения городов
"Люди чудом спаслись": В Мурманске автобус вылетел на тротуар
Мурманчанин в баре лишился глаза и получил пулю, которая теперь останется у него в голове
В Мурманской области на выходных искали четырех пропавших девочек и мальчика
В Мурманской области появятся три новых арт-объекта
В Мурманске закончились поиски 17-летней студентки
Мурманчан просят помочь близким семьи, погибшей в страшном ДТП в Североморске
В Кандалакше украсят жилой дом граффити с лосем и медведем