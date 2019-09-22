2019-09-22T14:50:38+03:00
Общество

Для больной раком жены капитана "Сборной Снежногорска" в КВН собирают деньги на лечение

Пока северяне борются в Высшей Лиге, женщина борется с недугом
Мария ПАШЕНКОВА
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Евгения Жарикова сражается с раком четвертой стадии. В наших силах ей помочь.Евгения Жарикова сражается с раком четвертой стадии. В наших силах ей помочь.
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В жизни команды КВН "Сборная Снежногорска" сейчас есть и радость, и боль. Летом северяне впервые в истории Мурманской Лиги выиграли главный приз фестиваля "Голосящий КиВиН-2019" большой кивин в золотом. Успешно они выступают и в Высшей Лиге - шанс, что наши земляки дойдут до финала, очень велик.

Но в семье капитана команды Сергея Жарикова беда - у его супруги Евгении нашли рак четвертой стадии. С ним надо бороться вместе.

- К сожалению, в жизни бывают трудности, с которыми невозможно справиться в одиночку. По словам врачей, проведя оперативное лечение, есть шанс победить и с облегчением выдохнуть. Ребята, нам, Сергею и Жене нужна ваша помощь!!! - рассказали представители Мурманской лиги КВН.

Сейчас объявлен сбор денег, которые будут потрачены на лечение.

Перевести посильную сумму можно по реквизитам: 5469 4100 1255 6076. (8921-664-47-84 Сергей Владимирович Ж.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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