Первый канал покажет "Голосящий КиВиН" с участием сборной Снежногорска

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-21T15:25:39+03:00

В этот же день состоится полуфинал Мурманской региональной лиги КВН

Изменить размер текста: A A

В июле этого года в Снежногорске прошел "Голосящий КиВин-2019". И он стал триумфом для команды из Мурманской области - Сборной Снежногорска.

Северяне, которые и так считаются одной из самых сильных команд в этом сезоне Высшей Лиги, впервые в истории заполярного КВН взяли главный приз - большой кивин в золотом. Ранее в международном фестивале участвовала только Сборная города Мурманска, которая завоевывала президентский кивин.

Увидеть триум снежногорцев можно уже сегодня: 21 сентября в 21.20 Первый канал покажет запись гала-концерта "Голосящего КиВиНа".

Также сегодня в 19.00 состоится полуфинал Мурманской региональной лиги. На сцену ДК им. Кирова выйдут восемь команд: "Ой, все!" (ГУ МЧС), "Для вас" (МПК), "БАБслей" (МАГУ), "Семейные ценности" (Мурманск), "Сверхразум" (МТКС), "Сборная Алакуртти", "Сборная ПетрГУ", "Суровые парни" (Спутник).

ИСТОЧНИК KP.RU