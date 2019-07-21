Сборная Снежногорска взяла главную награду фестиваля "Голосящий КиВиН"

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-21T09:03:17+03:00

Никогда ранее северяне так удачно не выступали на музыкальном соревновании КВН

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В этом сезоне в Высшей Лиге КВН Мурманскую область представляет Сборная Снежногорска. Веселые и находчивые успешно покоряют этап за этапов и попали в полуфинал - он состоится уже осенью.

А летом северяне поехали в Светлогорск на фестиваль "Голосящий КиВиН-2019". Он стартовал 19 июля. И из Калининградской области прилетела удивительная новость: Сборная Снежногорска взяла главный приз - большой кивин в золотом. Никогда ранее команде из Мурманской области так не улыбалась удача. В "Голосящем КиВиНе" участвовала только сборная города Мурманска. В 2017 году северяне остались без "птичек", зато в 2016-м взяли президентский кивин.

19 и 20 июля проходила съемка фестиваля, а вот сегодня, 21 числа, состоится большой концерт. В ближайшее время телеверсию "Голосящего КиВиНа" покажет Первый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU