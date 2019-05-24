«Бронза» тоже победа: «Сборная Снежногорска» прошла в полуфинал Высшей лиги КВН

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-24T16:27:29+03:00

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«Сборная Снежногорска» - одна из самых ярких команд в КВН за последние годы. И это уже третий заполярный коллектив после «Сборной Мурманска» и «Морской академии», который покоряет Высшую лигу. Несмотря на то, что северяне очень самобытны, играть им непросто. В 1/8 финала они заняли второе место, а в четвертьфинале, который прошел 23 мая в Москве, уже третье.

«Бронза» - это тоже победа. Ведь снежногорцы все равно прошли в полуфинал по решению жюри. Как и победители, и серебряные призеры, отстав от первого места всего на балл. Первое место с 13,7 балла в игре заняла команда «Так-то» из Красноярска, второе – «Нате» из Брюховецкой с 13 баллами. Северяне взяли 12,6 балла.

- Поздравляю команду и болельщиков, - порадовался за снежногорцев врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, который оказался любителем КВН.

Напомним, Первый канал покажет телеверсию игры 26 мая в 23.30.

ИСТОЧНИК KP.RU