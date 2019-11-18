Александр Масляков лично пригласил команду из Мурманска "Ой, всё!" на фестиваль в Сочи

СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-18T17:24:26+03:00

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С 12 по 25 января 2020 года в Сочи пройдет Международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2020". Заявиться на него может любая команда, но не каждая пройдет все этапы. Приз за смешные шутки - распределение по разным лигам, в том числе и в Высшую.

Именно благодаря "КиВиНу" в свое время попали на Первый канал заполярные команды "Сборная города Мурманска", "Морская академия" и "Сборная Снежногорска". Теперь шанс есть и у девушек из "Ой, всё!" - команды МЧС, которые получили личное приглашение в Сочи от Александра Маслякова.

- Мы подали заявку как финалисты Мурманской лиги 2019 года и не знали, как все устроено. Откажут ли нам, потому что мы новички (в заявке указываются достижения за последние 2 года), ведь это наш первый сезон в АМИКе, или же мы сможем поехать. Но когда нам пришло письмо-приглашение с автографом Александра Васильевича Маслякова, то мы прыгали как маленькие девочки, хотя мы - серьезные тети, которые служат в серьезном ведомстве, - рассказала "КП" капитан команды Дина Рягина.

Участницы "Ой, всё!" честно говорят, что еще не думают о Сочи и билете в Вышку. Во-первых, 1 декабря будет финал Мурманской лиги, где играют красавицы в погонах. Сначала надо выступить там. Во-вторых, девушки уже опытные квнщицы.

- Для нас это скорее логическое завершение нашего пути. Наверное, поездка в Сочи станет апогеем нашей КВНовской жизни, даже если мы не пройдем ни в Высшую лигу, ни в Премьерку. А так, если мечтать, то, конечно, было бы неплохо выиграть - ведь в КВНе были мурманские команды, были представители МЧС. Так что, если объединить МЧС и Мурманск, то мы не против такого расклада, - отмечает наша собеседница. - Мундир не опозорим!

ИСТОЧНИК KP.RU