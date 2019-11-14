2019-11-14T11:13:41+03:00
Общество

На финал Мурманской лиги КВН приедет участник команды "Триод и диод" и шоу "Однажды в России"

Специальным гостем станет Максим Киселев
Мария ПАШЕНКОВА
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1 декабря в Мурманске ждут специального гостя финала Мурманской лиги Максима Киселева. Фото: youtube.com1 декабря в Мурманске ждут специального гостя финала Мурманской лиги Максима Киселева. Фото: youtube.com
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14 декабря в Москве пройдет финал Высшей лиги КВН. В нем встретятся пять команд: "Борцы. Северный десант" (Сургут), Сборная "Татнефти" (Альметьевск), "Так-то" (СФУ, Красноярск), Сборная Снежногорска и "Наполеон Динамит" (Тюменская область).

Жители Мурманской области, конечно, будут поддерживать земляков. Но не стоит забывать, что на носу финал Мурманской региональной лиги КВН. Именно ее выпускники и пробиваются в Вышку.

Победителя нашей лиги выберут уже 1 декабря. Игра состоится в ДК им. С.М.Кирова в 19.00. Впервые в истории мурманского КВН билеты разлетелись как горячие пирожки в первые же часы после начала продажи. И, увы, их уже не купить. Что для многих обидно, ведь финал обещает быть очень интересным.

Так, как рассказали организаторы игры, на нее приедет специальный гость - участник одной из самых интересных команд КВН "Триод и диод", актер передачи "Однажды в России" Максим Киселев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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