Три команды из Мурманска прошли во второй тур фестиваля "КиВиН-2020"

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:00:58+03:00

Северяне стали на шаг ближе к возможности попасть на Первый канал

Изменить размер текста: A A

В эти дни в Сочи проходит международный фестиваль "КиВиН-2020", который объединил сотни команд КВН и пять тысяч квнщиков. В том числе в город-курорт приехали пять коллективов из Мурманской области, каждый из которых мечтает, что именно его шутки заметят.

Все заполярные команды уже выступили в первом туре. И результат радует.

- Во второй тур прошли "Ой, всё", "Семейные ценности", "Для Вас". Повышенный рейтинг получила команда "Суровые парни". Колоссально хороший результат! - рассказали в Мурманской лиге.

Поясним: повышенный рейтинг дает командам преимущество при попадании в другие лиги. А вот те, кто прошел во второй тур, стали на шаг ближе к возможности играть в Высшей Лиге и попасть на Первый канал.

Также в Сочи прилетела команда-участница Высшей Лиги прошлого сезона "Сборная Снежногорска".Выступать она будет сегодня, 18 января, но ранее выиграла в вокальном конкурсе от команды КВН НАТЕ — "За пой с НАТЕ".

А команд красавиц-сотрудниц МЧС "Ой, все" выиграла специальный приз от официального партнера фестиваля «Росатом», т.к. выиграла в номинации "Разрыв зала". Теперь они получили сертификат на посещение гала-концерта. На нем станут известны новые участники Вышки.

ИСТОЧНИК KP.RU