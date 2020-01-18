Три команды из Мурманска прошли во второй тур фестиваля "КиВиН-2020"
В эти дни в Сочи проходит международный фестиваль "КиВиН-2020", который объединил сотни команд КВН и пять тысяч квнщиков. В том числе в город-курорт приехали пять коллективов из Мурманской области, каждый из которых мечтает, что именно его шутки заметят.
Все заполярные команды уже выступили в первом туре. И результат радует.
- Во второй тур прошли "Ой, всё", "Семейные ценности", "Для Вас". Повышенный рейтинг получила команда "Суровые парни". Колоссально хороший результат! - рассказали в Мурманской лиге.
Поясним: повышенный рейтинг дает командам преимущество при попадании в другие лиги. А вот те, кто прошел во второй тур, стали на шаг ближе к возможности играть в Высшей Лиге и попасть на Первый канал.
Также в Сочи прилетела команда-участница Высшей Лиги прошлого сезона "Сборная Снежногорска".Выступать она будет сегодня, 18 января, но ранее выиграла в вокальном конкурсе от команды КВН НАТЕ — "За пой с НАТЕ".
А команд красавиц-сотрудниц МЧС "Ой, все" выиграла специальный приз от официального партнера фестиваля «Росатом», т.к. выиграла в номинации "Разрыв зала". Теперь они получили сертификат на посещение гала-концерта. На нем станут известны новые участники Вышки.
ИСТОЧНИК KP.RU