Капитан "Сборной Снежногорска" Сергей Жариков: "Будем играть дальше, Женя в нас очень верила"

26 октября Первый канал показал особенную игру КВН. Запомнится она точно: уже после оглашения итогов зал встал и аплодировал "Сборной Снежногорска". Команда из Мурманской области заняла второе место, вышла в финал. Но не это вызвало такую реакцию болельщиков.

- Я хочу особенно поздравить эту команду и поблагодарить их за человеческое мужество, с которым они сегодня вышли на эту сцену, - произнес в самом конце игры Александр Масляков.

За этими словами - большое горе, которое случилось в семье капитана снежногорцев Сергея Жарикова. За день до полуфинала в больнице умерла его жена Евгения. Молодая и красивая мама двух очаровательных девочек несколько дней не дожила до своего 40-летия. Все бы поняли, если бы северяне отказались играть. Но они решили не отступать.

- Ни в коем случае не будем отказывать от КВН. Надо идти дальше. В тот день я собрался с силами, с мыслями и работал. Она хотела этого, - рассказал "КП" Евгений Жариков. - В СМИ писали, будто Евгения на смертном одре говорила, что мы должны играть. На самом деле, мы решали этот вопрос, когда узнали о болезни. Я сказал ей: "Давай не будем", на что Женя ответила: "Нет, будем, все нормально". Мы же думали, она выздоровеет.Она в нас верила, в меня очень верила. Я не могу подвести столько людей, тем более Евгению.

К слову, именно благодаря Жене родилась команда "Сборная Снежногорска"- ей, сотруднице МЧС, на работе поручили собрать квнщиков. Она попросила мужа, да так и стали играть вдвоем. Уже после из команды разных пожарных частей получился коллектив, каким мы видим его сейчас.

В ближайшее время "Сборная Снежногорска" уже приступит к подготовке к финалу. Сейчас ребята отдыхают.

- Скоро начнем готовить материал, нужно много наработок, потому что на редактуре что-то выкидывают. Свой стиль кардинально менять не будем, ведь если мы дошли до финала, значит, нравимся, - продолжает Сергей Жариков. - А вообще нам многие говорят, что на нас надо смотреть вживую. Может, скоро сыграем в Мурманске.

Остается только пожелать нашим землякам удачи - мы за вас болеем!