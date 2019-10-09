2019-10-09T09:14:01+03:00
Общество

«Так хотела Женя»: «Сборная Снежногорска» по КВН сыграла на сцене после смерти жены капитана

Северяне прошли в финал Высшей Лиги, а «соперники» отказались от призовых денег [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Муж Евгении Жариковой Сергей решил выйти на сцену, чтобы исполнить последнюю волю жены.Муж Евгении Жариковой Сергей решил выйти на сцену, чтобы исполнить последнюю волю жены.
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Насколько это было сложно, представит не каждый из нас. Вечером 8 октября на сцене театра Российской армии прошел полуфинал Высшей Лиги КВН. Хотя «Сборной Снежногорска», представляющей всю Мурманскую область, было не до шуток. 7 октября на 39-м году жизни ушла участница команды, жена капитана Евгения Жарикова. За несколько недель молодая и красивая женщина, мама двух детей, сгорела от рака.

Саркому желудка четвертой стадии нашли слишком поздно – симптомов не было Срочно бросились собирать деньги на лечение, Женя даже начала проходить лучевую терапию. Но спасти ее не успели. Пока муж Сергей репетировал в столице выступление в полуфинале, Женя сгорела в больнице.

В такой ситуации команда могла бы отказаться от КВН – шутить сквозь слезы сможет не каждый. Но северяне решили выйти на сцену.

- Я говорю, Жень, может… ну, такая ситуация получилась, может, не будет ничего? На что она мне сказала: «Сережа, играть надо, не вздумай ничего этого бросать. Столько людей от нас с тобой зависят, поэтому этот полуфинал будет!» , - рассказал Сергей Жариков в интервью сайту kvn.ru.

Квнщикам из Североморска зал аплодировал стоя. Фото: архив "Сборной Снежногорска"

Квнщикам из Североморска зал аплодировал стоя. Фото: архив "Сборной Снежногорска"

И снежногорцы вышли, шутили и победили. Пусть по очкам только второе место: 13,6 против 14 баллов у красноярской команды «Так-то». Но когда зал после оглашения результатов встал и стал аплодировать северянам, стало понятно – они победили. В первую очередь, самих себя. Победу, конечно, посвятили Жене. Плакали и квнщики, и зрители.

- Я восхищаюсь поступком и мужеством Сергея и тем, как вела себя команда, и все, кто был в эти дни рядом с ребятами!!! Я уже сильно взрослый и много чего видевший в жизни человек, но когда после игры и деликатных слов от Александра Васильевича Маслякова весь зрительный зал встал и аплодировал воле и мужеству Сергея, когда за кулисами вся команда встав в круг, плача и глядя выше рампы, аплодисментами провожала и благодарила Евгению, когда ребята из других команд отказались от «призовых денег» в пользу сборной Снежногорска и искренне сопереживали случившемуся горю, когда на лица наших руководителя команды и главного автора было страшно смотреть, потому что они были черные, и у меня стоял комок в горле и на глазах были слезы! И слез не стеснялся никто! – рассказал депутат Госдумы Алексей Веллер, который старается бывать на всех играх, где выступают северные квнщики.

Теперь остается дождаться телеэфира полуфинала, чтобы посмотреть на особенную игру.

Зал аплодирует "Сборной Снежногорска" в полуфинале Высшей Лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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