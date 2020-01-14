Исполнять обязанности председателя комитета по туризму Мурманской области будет Максим Бугаев
Итак, спустя почти три месяца после того, как губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил состав нового правительства, на карте его структуры становится все меньше белых пятен. Напомним: с начала года глава региона назначил уже руководителей уже четырех ведомств. Речь идет о министре спорта Денисе Клебанове, начальнике Госжилинспекции Зинаиде Разживине, руководителях Центра городского развития Андрее Коровянском и представительстве Мурманской области в Москве Ашоте Баблумяне. И вот стало известно о еще одном ставленнике.
- Исполняющим обязанности председателя комитета по туризму с 10 января назначен Максим Бугаев, - так гласит постановление за подписью Андрея Чибиса.
Между тем, сфера для Максима Бугаева не новая. До недавней поры он занимал должность заместитель начальника отдела развития туризма министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.
ИСТОЧНИК KP.RU