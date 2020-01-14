Исполнять обязанности председателя комитета по туризму Мурманской области будет Максим Бугаев

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:52:37+03:00

Максим Бугаев будет развивать туризм в Заполярье. Фото: nevnov.ru

Сфера для чиновника далеко не новая

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Итак, спустя почти три месяца после того, как губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил состав нового правительства, на карте его структуры становится все меньше белых пятен. Напомним: с начала года глава региона назначил уже руководителей уже четырех ведомств. Речь идет о министре спорта Денисе Клебанове, начальнике Госжилинспекции Зинаиде Разживине, руководителях Центра городского развития Андрее Коровянском и представительстве Мурманской области в Москве Ашоте Баблумяне. И вот стало известно о еще одном ставленнике.

- Исполняющим обязанности председателя комитета по туризму с 10 января назначен Максим Бугаев, - так гласит постановление за подписью Андрея Чибиса.

Между тем, сфера для Максима Бугаева не новая. До недавней поры он занимал должность заместитель начальника отдела развития туризма министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU