Смена жилищного караула: Госжилинспекцию Мурманской области возглавила Зинаида Разживина

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:26:46+03:00

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С наступлением 2020 года в правительстве Мурманской области продолжились кадровые изменения. Правда, пока строго в соответствии с планами губернатора Заполярья Андрея Чибиса. Напомним: новый состав своей команды Андрей Владимирович объявил в конце октября. Однако до сих пор внесенные им изменения заработали не в полную силу.

Так, например, северяне уже не чаяли увидеть смену руководства Государственной жилищной инспекции Мурманской области. Алену Кузнецову, которая возглавляла ведомство многие годы, на этом посту сменит Зинаида Разживина. Алена Александровна же перейдет на работу в министерство энергетики и ЖКХ региона, займет место первого заместителя его главы и будет отвечать за энергоэффективность.

- Зинаиду Вячеславовну вы уже знаете. До недавних пор она была моим помощником и отвечала за цифровизацию региона. Теперь будет возглавил Госжилинспекцию. Тем более, что опыт работы в таком ведомстве у нее есть, как и в координации его деятельности на федеральном уровне, - представил нового госжилинспектора Мурманской области Андрей Чибис. - Теперь перед Зинаидой Вячеславовной стоит задача сделать ГЖИ высокотехнологичной, жесткой и нетерпимой к нарушениям.

К слову, изначально эту должность глава региона прочил Марату Исмагилову, который в свое время считался одним из лучших главных жилищных инспекторов России. Однако Марат Равилевич, видимо, не согласился променять Первопрестольную и Комитет Государственной Думы Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству на Крайний Север.

ИСТОЧНИК KP.RU