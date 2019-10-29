Госжилинспекцию Мурманской области возглавит лучший жилищный инспектор России

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-29T08:43:35+03:00

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Последние шесть лет Государственной жилищной инспекцией Мурманской области руководила Алена Кузнецова. С приходом нового губернатора Андрея Чибиса ей пришлось нелегко - вместе с теперь уже бывшим министром ЖКХ ей пришлось отвечать за недобросовестную работу управляющих компаний.

Глава региона честно старался их подстегнуть, создав весной штаб по очистке кровель многоквартирных домов и дворов от снега. Но с приходом осени мало что изменилось. С 28 октября Госжилинспекцию Мурманской области возглавит Марат Исмагилов.

- К нам он приехал из Удмуртии, где возглавлял такое же ведомство. О его работе я знаю не понаслышке - ГЖИ Удмуртии не однократно выходила в топ инспекций России, - отметил Андрей Владимирович.

Остается надеяться, что Марат Исмагилова и здесь, на Севере, возьмется за работу с таким же усердием. Тем временем его предшественница из правительства никуда не уходит. Она займет должность первого заместителя министра энергетики и ЖКХ региона и будет отвечать за энергоэффективность.

ИСТОЧНИК KP.RU