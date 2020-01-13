В Москве и Санкт-Петербурге Мурманскую область будет представлять Ашот Баблумян

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:41:48+03:00

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Четвертым в списке назначенцев первого оперативного совещания 2020 года стал Ашот Баблумян. Напомним: утром 13 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил северянам нового министра транспорта Заполярья Дениса Клебанова, главу государственной жилищной инспекции региона Зинаиду Разживину и руководителя Центра городского развития Кольского полуострова Андрея Коровянского.

- Московским и Петербургским представительством Мурманской области на федеральном уровне будет руководить Ашот Баблумян. Мы с Ашотом Сергеевичем работаем очень давно. Опыт взаимодействия с федеральными органами власти и крупными компаниями у него огромный. Уверен, что представительство наших интересов в обеих столицах будет радикально усиленно. Прошу любить и жаловать, - сообщил о совеем решение Андрей Чибис.

Кстати, отдельная задача, которая стоит перед новым представителем Мурманской области, - ряд вопросов, касающихся внутреннего политического блока правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU