Центр городского развития Мурманской области возглавит известный ландшафтный архитектор

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:19:03+03:00

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Первое оперативное совещание 2020 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал с представления новых членов своей команды. Напомним: министром спорта региона стал экс-футболист Денис Клебанов, а государственную жилищную инспекцию Заполярья возглавила Зинаида Разживина, которая последние несколько месяцев исполняла обязанности помощника Андрея Владимировича. Однако это не все кадровые изменения.

После того, как Ольга Вовк стала министром градостроительства и благоустройства Мурманской области, Центр городского развития региона осиротел. Правда, ненадолго.

- Центр городского развития стал подведомственным учреждение министерства градостроительства и благоустройства. Теперь его будет возглавлять Андрей Коровянский, архитектор с большим опытом в Москве и Белоруси. Он уже включился в работу и готов развивать эту компетенцию, - представил еще одного сотрудника Андрей Чибис.

45-летний уроженец Минска, действительно, хорошо известен в среде ландшафтного дизайна и урбанистики. В частности Андрей Коровянский был научным руководителем проекта реконструкции озеленения территории ВДНХ в Первопрестольной. Кроме того, он является автором концепции игрового парка развлечения в Тарту в Эстонии, концепции планировочной структуры президентского дворца в Душанбе и так далее. Теперь его задача превратить в сказку и Мурманскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU