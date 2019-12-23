2019-12-23T16:17:23+03:00
Происшествия

В Апатиты родители одного из подростков, избивших полицейских, написали заявление в Следком

Следователям предстоит проверить своих коллег из УМВД на превышение полномочий
Елена МОЛОДЦОВА
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Следователям предстоит всесторонне разобраться в обстоятельствах конфликта, произошедшего в Апатитах.Следователям предстоит всесторонне разобраться в обстоятельствах конфликта, произошедшего в Апатитах.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Кажется, скандал вокруг драки между подростками и полицейскими в Апатитах, даже спустя почти трое суток не утихает, а только набирает обороты. Напомним: конфликт произошел у Дворца культуры имени Егорова после новогодней дискотеки. Наряд полиции вызвали сотрудники торгового павильона, поскольку подростки на площади вели себя буйно и явно были пьяны. И не ошиблись. На просьбу блюстителей порядка перестать ругаться матом и убрать банку с пивом молодые люди полезли в драку.

В итоге двум сотрудникам полиции понадобилась помощь медиков, а четверо представителей подрастающего поколения стали подозреваемыми в уголовном деле по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья». Расследование уже взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Правда, и родители одного из подростков намерены отстаивать права своего ретивого чада до конца.

- В следственный комитет Апатитов поступило заявление от родителей несовершеннолетнего, участвовавших в известном инциденте, о превышении полномочий полицейскими в отношении их детей. Назначена процессуальная проверка, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

К слову, в региональном УМВД служебную проверку в отношении своих сотрудников начали уже на следующий день после конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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