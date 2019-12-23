К расследованию уголовного дела о контрабанде 9,5 тонн кокаина на судне с мурманскими моряками подключилось МВД

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-23T10:00:18+03:00

Российский экипаж почти год томится в африканской тюрьме

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В конце января будет год, как в порту Прая африканского государства Кабо-Верде был задержан экипаж Eser, которое шло под панамским флагом. К берегу грузовое судно подошло из-за смерти одного из моряков. Полиция же во время проверки нашла на борту 9,5 тонн кокаина.

Весь экипаж отправился в тюрьму, в том числе 11 россиян, большая часть из которых - жители Мурманской области. Осенью им было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков, хотя наши соотечественники утверждают, что не знали, какой груз везут, - думали, что цемент.

Благодаря пожертвованиями от жителей Мурманской области и других регионов, удалось собрать деньги на адвоката.

Также на днях депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер в очередной раз встретился с родными задержанных моряков, чтобы обсудить последние новости.

– Важно, что к решению вопроса подключилось Министерство внутренних дел Российской Федерации, – рассказал Алексей Веллер. – Возбуждено уголовное дело по факту погрузки на борт судна наркотических средств. Задача следствия – установить реальных владельцев груза и источник его происхождения. Сейчас совместно с МВД России налаживаем взаимодействие с органами юстиции Кабо-Верде. Это позволит сделать очередной шаг вперед в решении этой непростой проблемы.

Глава Мурманска Андрей Сысоев сообщил, что дело экипажа Eser находится на особом контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU