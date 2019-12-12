2019-12-12T09:00:39+03:00
Политика

Евгений Никора официально заступает в должность главы администрации Мурманска

С ним заключат контракт на пять лет
Мария ПАШЕНКОВА
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С 12 декабря Евгений Никора официально станет главой администрации Мурманска. Фото: zampolit.comС 12 декабря Евгений Никора официально станет главой администрации Мурманска. Фото: zampolit.com
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28 ноября большинством голосов во время тайного голосования среди парламентариев Совета депутатов Мурманска главой администрации областного центра был избран Евгений Никора. Ему уступил единственный конкурент - Андрей Сахаров. Ради этой должности он ушел с другой - до недавнего времени Евгений Викторович был заместителем губернатора.

На то, чтобы удалить все бумажные вопросы, отводилось 30 дней. Но, как и прогнозировал глава Мурманска Андрей Сысоев, с этим справились быстрее. На очередном заседании горсовета, которое состоится 12 декабря, Евгений Никора официально заступит в свою должность - с ним подпишут контракт сроком на пять лет.

При этом как избранный глава администрации он уже стал вникать в жизнь города. Например, вместе с Андреем Ивановичем побывал в доме №10 на улице Володарского, где заканчивают ремонт после страшного пожара двухлетней давности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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