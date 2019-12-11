Горожанам показали, как выглядит дом на Володарского,10 в Мурманске, где пожар уничтожил несколько этажей

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-11T12:56:57+03:00

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8 февраля прошлого года жизнь почти трех десятков семей резко изменилась. В доме №10 на улице Володарского в Мурманске случился крупный пожар. Несколько часов не могли победить огонь, который охватил почти 3 этажа и сжирал деревянные перекрытия.

К счастью, большого количества жертв удалось избежать, хотя в больнице умерла одна из жительниц дома, отравившаяся продуктами горения.

Вот уже почти два года погорельцы живут в маневренном фонде и мечтают, что вернутся в свои квартиры. Долгие месяцы окна дома смотрели на улицу слепыми глазами, закрытыми металлическими листами. И это было не случайно: в доме шел большой ремонт. Пришлось восстанавливать обвалившиеся перекрытия, убирать сгоревшие балки. Как уточнили в мэрии, делают перегородки из газобетонных блоков, деревянные полы, меняют чердачное перекрытие, окна, двери, ремонтируют подъезд, восстанавливают проводку.

К счастью, работы почти закончились.

- Самое главное – закончить в этом году ремонт квартир, чтобы передать ключи мурманчанам. В начале следующего года будет проведен ремонт подъезда и газового оборудования, - пояснил избранный глава администрации Мурманска Евгений Никора.

ИСТОЧНИК KP.RU