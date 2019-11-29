Хозяйственник и управленец: Евгений Никора стал главой администрации Мурманска

28 ноября состоялось четвертое заседание Совета депутатов Мурманска шестого созыва. Одним из вопросов на повестке дня стало избрание нового главы администрации. Девять лет на этом посту был Андрей Сысоев.

Как по маслу

Однако в этом году Андрея Сысоева избрали главой муниципального образования. Строго говоря, с главным по администрации должны были определиться еще месяц назад, но из-за формирования нового правительства региона процесс затянулся.

Конкурс на замещение должности стартовал 11 ноября, изначально в него заявились семь человек, официально смогли участвовать пятеро, а в итоге комиссия оставила только двоих: заместителя губернатора Евгения Никору и первого заместителя министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Андрея Сахарова. Первого на конкурс выдвинул глава региона.

- Конкурс прошел хорошо, никаких сложностей не было. Было сложно в первый раз, когда в 2010 году я участвовал и мы все делали впервые, - рассказал Андрей Сысоев.

Перед тайным голосованием кандидатам дали возможность рассказать о себе, а депутатам – задать вопросы.

- Я с четвертого курса Уральского государственного технического университета мечтал уехать в Заполярье, - рассказал собравшимся Евгений Никора. – Потому что очень хотел работать на Кольской АЭС. После получения диплома так и сделал, прошел путь от экономиста до заместителя директора по финансам. Потом вошел в правительство Мурманской области, в итоге занял пост вице-губернатора.

От нацпроектов до ветхого жилья

Расклад тайного голосования оказался предсказуем: 21 голос получил Евгений Никора и 8 - Андрей Сахаров. Уже бывший заместитель губернатора рассказал, каким будет его руководство городом.

- В первую очередь, мы нацелены на развитие национальных проектов, таких, как образование, демография и др. О них много говорят в правительстве Мурманской области, и это правильно. В последние годы у нас наблюдается тенденция к сокращению населения, и необходимо это остановить. Это вызов для меня, для всех нас. При этом мы говорим не об искусственном удерживании пенсионеров, которые хотят уехать. А о том, чтобы создавать у нас условия, в которых захотят остаться наши дети и внуки. Надо создавать новые рабочие места. Необходимо совершить рывок в расселении жителей из ветхого жилья.

При этом Евгений Викторович заметил, что ему важно выстроить конструктивные отношения с правительством области, узнать тонкости работы администрации. Сейчас он начнет знакомиться с депутатами горсовета, с которыми надо будет работать напрямую. Также в его планах встречи с жителями всех округов заполярной столицы.

- Много обращений поступает мне напрямую. Я так подсчитал: мой номер мобильного телефона знает около 10 тысяч человек. Роль прямых коммуникаций выросла, и это правильно, - отметил новый сити-менеджер. И заверил депутатов, которые спросили, будет ли он формировать новую команду: - Грандиозных взмахов метлой я не планирую. А если нужны косметические изменения и кто-то из вас недоволен кем-то из коллег – сообщайте, будем смотреть.

На то, чтобы оформить все бумажные тонкости и официально назначить главу администрации, у ответственных лиц есть 30 дней. Но Андрей Сысоев заверил, что процедуру завершат раньше. Евгений Никора будет отвечать за исполнительную власть ближайшие пять лет.

СКАЗАНО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис:

- Я благодарен горсовету за поддержку нашей кандидатуры. Это правильный выбор. Он позволит вместе с областным правительством единой командой активно заниматься развитием Мурманска и созданием изменений. Евгений Никора, с одной стороны, опытный управленец, с другой – хозяйственник. Мы с ним много работали, когда я еще был в федеральном правительстве. Мы вместе реализовывали непростые проекты жилищно-коммунального хозяйства, занимались комфортной городской средой, темой «Умный город». Наша цель - чтобы Мурманск стал не только самым большим городом за Полярным кругом, но и самым комфортным для жизни городом за Полярным кругом.

КОНКРЕТНО

Старое и новое

Сейчас у Евгения Никоры будут хлопотные дни: передать все свои дела в правительстве региона и перебраться в соседний подъезд «белого дома», где находится администрация города. К делам в Мурманске экс-замгубернатора еще не приступил, но уже наметил конкретные планы. Так, с Андреем Сысоевым он обсудил, как быстрее решать вопросы с заменой бойлеров в жилых домах. Сейчас, если такой выйдет из строя, жильцы могут месяцами сидеть без горячей воды, ведь чинить и менять такую технику надо или через управляющую компанию за счет средств жильцов, или через фонд капремонта. В 90% случаев это процесс небыстрый. Когда в области появится единая управляющая компания, которая будет отчасти муниципальной, то решаться такие вопросы будут быстрее.

Еще одна большая забота – проект «Новый Мурманск», который продвигает Андрей Чибис.

- Это очень важный объект, он будет многопрофильным, совмещать деловые функции, жилье, инфраструктуру. Его должно быть видно с залива! Нам «Новый Мурманск» нужен, чтобы привлечь больше мероприятий всероссийского и мирового уровня, ведь это дополнительные рабочие места, налоги и многое другое. Но и про «старый» Мурманск не забудем!