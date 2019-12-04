Жителю Мурманска на прогулке с щенком пришлось отбиваться от бродячих собак

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-04T14:09:15+03:00

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Увы, мурманчанам в какой-то мере повезло гораздо меньше, чем жителям Полярного, как бы парадоксально это не звучало. Напомним: в закрытом городе бродячие животные уже две недели держат в страхе местное население, нападают на детей.

Проблема привлекла внимание региональных властей, и сейчас ведутся переговоры с Северным флотом, командование которого просят разрешить отлов бездомных собак на территории воинских частей. Что же касается Мурманска, то и здесь проблема стоит не менее остро. Еще в июле жители улицы Капитана Орликовой жаловались на бродячих животных, из-за которых страшно было выйти на прогулку с домашними питомцами. Тогда бездомные собаки разорвали зазевавшегося кота. С тех пор прошло больше четырех месяцев, но проблему никто так и не решил.

- Сегодня, как и всегда, примерно в 5.30 прогуливался со своим шестимесячным щенком на улице Капитана Орликовой. На нас опять напали бродячие собаки, на этот раз их было около 7 штук! Слава Богу, я успел дернуть поводок к себе, взял щенка на руки и стал защищать нас обоих, - рассказывает об утреннем инциденте мурманчанин Евгений Рассо. – После резкого повышения голоса и размахивания ногами, бродячие собаки отступили.

Мужчина просит администрацию города обратить внимание на проблему целого микрорайона, а заодно предупреждает соседей, чтобы по утрам и вечерам не отпускали своих детей одних на прогулку с питомцами.

ИСТОЧНИК KP.RU