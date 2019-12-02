У Северного флота попросят разрешение отлавливать бездомных собак на территории воинских частей

СЕГОДНЯ 17:45 2019-12-02T17:21:45+03:00

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- Уважаемые жители Полярного, надеяться на администрацию ЗАТО смысла нет, собаки как бегали, так и будут бегать. Давайте писать на сайт губернатора или на его странице. Практически у всех есть дети, прошу, не оставайтесь в стороне, - призывает жительница Полярного Анастасия Девяшина.

Переживать есть о чем. Напомним, бездомные собаки вот уже вторую неделю держат в страхе Полярный, бросаясь на детей. Власти ЗАТО Александровск рапортуют, что отлов идет, но случаи нападения все равно повторяются. К слову, в правительстве Мурманской области уже в курсе происходящего и стараются принять меры.

- ЗАТО Александровск – самый проблемный муниципалитет из-за обилия воинских частей, на территории которых собаки кормятся и прячутся в случае опасности. В отличие от животных сотрудникам службы отлова путь на режимные объекты заказан. До сих собаки не вели себя настолько агрессивно, - объясняет глава комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин. – В ноябре в Полярном прошло пять рейдов, в ходе которых было отловлено 29 особей, в том числе и те, которые нападали на детей.

По словам главы ЗАТО Александровск Семена Каурова, еще четырех собак из той самой стаи отловили 1 декабря. Правда, жители продолжают выкладывать в соцсети фотографии отдыхающих во дворах животных.

- Сейчас ведутся переговоры с командованием Северного флота, чтобы на постоянной основе разрешить сотрудникам службы отлова выполнять свои обязанности на территории воинских частей, - отметил Алексей Касаткин.

ИСТОЧНИК KP.RU