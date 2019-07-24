2019-07-24T15:20:45+03:00
Происшествия

В Мурманске бродячие собаки загрызли кота на ступеньках лестницы

Стая терроризирует целый район
Елена МОЛОДЦОВА
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Стая собак терроризирует целый район Мурманска, но властям нет до этого дела.Стая собак терроризирует целый район Мурманска, но властям нет до этого дела.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жители улицы Капитана Орликовой боятся по вечерам выходить из своих домов - целый район терроризирует стая бродячих собак.

- Дворовая стая из 6 -11 особей постоянно бегает по ночам, они активизируются после 21:00, - рассказывает Сергей Montana. - Кота нам уже приходилось спасать. Убегая, он забрался на дерево, а собаки лаяли возле него до самого утра, пока мы не скинули вниз петарду. Но минувшей ночью удача оказалась не на его стороне – стая загрызла его прямо на ступеньках лестницы, ведущей к соседнему дому.

По словам мурманчанина, в службу «051» он уже обращался и не раз. Правда, реакции на пока не последовало – собаки продолжают чувствовать себя хозяевами района.

- Ближе к вечеру страшно выходить на улицу. Вчера встречал жену с работу, так пришлось вооружиться камнем, - признается мужчина. – У нас во дворе много Джек-Рассел-терьеров, лабрадоров, той-терьеров. Так боимся выгуливать их по вечерам.

- Заявка на отлов стаи собак из 6-11 особей поступало от жильцов домов №44, 45 и 53 по улице Капитана Орликовой. В том числе последний раз обращение было в 01:34 24 июля. Все заявки переданы в Центр временного содержания животных, - сообщили «КП» в 051.

В ЦВСЖ о беде мурманчан с улицы Орликовой знают, но на помощь не спешат:

- Выедем когда-нибудь. Но точно не в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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