СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-03T13:33:39+03:00

Наталья и Яков Чунины теперь будут регулярно рассказывать о жизни живых символов поморского села

Изменить размер текста: A A

Хорошими делами прославиться нельзя, говорила старуха Шапокляк. Но у четы Чуниных из Кузомени это вполне получается. Напомним: Наталья и Яков устали смотреть, как каждую весну кто-то из знаменитого табуна диких лошадей гибнет от истощения, и кинули клич в соцсетях с просьбой помочь им прокормить животных. Северяне живо откликнулись на зов: кто-то переводил деньги на закупку овса для живых символов Кузомени, а сотрудники Колькой АЭС и вовсе наняли микроавтобусы и привезли в село 37 мешков овса и 20 мешков комбикорма.

Правда, нашлись и те, кто, мягко говоря, не поверил в благие намерения Чуниных. Во избежание кривотолков Наталья и Яков решили завести для своих парнокопытных подопечных канал на YouTube. За три дня они успели выложить четыре видеоролика, в которых кузомляне знакомят зрителей с лошадьми, а заодно показывают, как непросто их накормить.

- Хочу развеять некоторые сомнения. Многие думают, что какой-то подвох есть, поэтому мы решили, что до людей все должно доходить из первых уст. Теперь по возможности мы каждый день будем снимать небольшие ролики, чтобы вы наглядно видели, как все происходит, - объясняет Наталья Чунина.

Также северянка намерена отвечать на YouTube-канале на вопросы неравнодушных граждан. А пока смотрите и наслаждайтесь диким табуном лошадей в Кузомене здесь.

У лошадей из Кузомени появился свой канал на YouTube.Автор: Наталья Чунина

ИСТОЧНИК KP.RU