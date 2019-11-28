2019-11-28T16:03:54+03:00
Дом. Семья

Кольская АЭС привезла в Кузомень 37 мешков овса и 20 мешков комбикорма для диких лошадок

Впервые живая достопримечательности старинного поморского села не будет голодать зимой
Елена МОЛОДЦОВА
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Машины с кормом встречали не только Чунины, но и сами лошади. Фото: Друзья Кандалакшского заповедникаМашины с кормом встречали не только Чунины, но и сами лошади. Фото: Друзья Кандалакшского заповедника
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Помочь всем миром! Каково это, теперь знают не понаслышке небольшой табун диких лошадей и жители села Кузомень, где обитают скакуны. Напомним, Натальи и Яков Чунины кинули клич в группе «Друзья Кандалакшского заповедника», что живой достопримечательности старинного поморского села грозит голодная смерть зимой. Каждую весну от истощения погибает одна или две особи. На беду лошадок откликнулось много людей, которые перевели Чуниным деньги на корм для их подопечных.

- Много людей откликнулась на беду наших диких лошадок. Мы уже закупили некоторое количество овса и овощей. Привозили в Кузомень небольшими партиями из Кандалакши. А в условиях зимы доставка сильно осложнится. Поэтому сотрудники Кольской АЭС, которые передали нам 37 мешков овса, 20 мешков комбикорма, морковь и свеклу, оплатив доставку на микроавтобусах, очень нам помогли, - говорит местная жительница Наталья Чунина.

К слову, даже сейчас дорога в Кузомень крайне терниста. Помимо видавшего виды асфальта и грунтовки в ноябре ее покрыла гладкая ледяная глазурь, и машинам с кормом от Кольской АЭС пришлось ехать со скоростью 20 километров/час.

- Сейчас лошади уже научились есть из кормушек и почти не ссорятся между собой, хотя кони-вожаки все равно норовят отобрать еду у более слабых: жеребенка и беременной кобылы, - отмечает северянка.

С наступлением морозов Чунины готовы пустить кобылу и ее малыша в гараж. Однако, как на это отреагируют сами животные и конь, всюду сопровождающий их, не известно. Обычно от ветра они прячутся за домом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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