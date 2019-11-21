В Териберке рыбзавод закрыли из-за нехватки рабочих рук
Как бы в Териберке не пытались сохранить единственный рыбный завод, к сожалению, предприятие закрылось. Еще в 2015 году его отправили на реконструкцию, чтобы перенастроить оборудование на замороженное сырье и найти новые каналы сбыта.
О закрытии фабрики тогда речи не шло, однако сейчас оборудование демонтируют и вывозят, а оставшиеся сотрудники сидят без работы. До 2017 года здесь трудились 100 человек, а сейчас - 12.
- Причина, почему рыбзавод закрылся– нехватка рабочей силы. Все разъехались из села, а нанимать и возить новых работников из других городов Мурманской области для нас затратно и невыгодно, - рассказал «КП» управляющий рыбзаводом в Териберке Иван Коспетрук.
Напомним: рыбоперерабатывающая фабрика появилась в 2012 году. Еще тогда на закупку оборудования в Исландии потратили около 250 миллионов рублей. Но спустя несколько лет работа завода прекратилась - стало не хватать охлажденного сырья, так как рыбаки предпочитали продавать свой улов в Европу.
Напомним, весной рыбзавод "Русская треска" открылся в Мурманске.
ИСТОЧНИК KP.RU