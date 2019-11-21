В Териберке рыбзавод закрыли из-за нехватки рабочих рук

СЕГОДНЯ 15:31 2019-11-21T15:14:38+03:00

Возить новых работников из других заполярных городов для завода оказалось не выгодно. Фото: vk.com/arctic51

Перенастроить работу предприятия за четыре года так и не удалось

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Как бы в Териберке не пытались сохранить единственный рыбный завод, к сожалению, предприятие закрылось. Еще в 2015 году его отправили на реконструкцию, чтобы перенастроить оборудование на замороженное сырье и найти новые каналы сбыта.

О закрытии фабрики тогда речи не шло, однако сейчас оборудование демонтируют и вывозят, а оставшиеся сотрудники сидят без работы. До 2017 года здесь трудились 100 человек, а сейчас - 12.

- Причина, почему рыбзавод закрылся– нехватка рабочей силы. Все разъехались из села, а нанимать и возить новых работников из других городов Мурманской области для нас затратно и невыгодно, - рассказал «КП» управляющий рыбзаводом в Териберке Иван Коспетрук.

Напомним: рыбоперерабатывающая фабрика появилась в 2012 году. Еще тогда на закупку оборудования в Исландии потратили около 250 миллионов рублей. Но спустя несколько лет работа завода прекратилась - стало не хватать охлажденного сырья, так как рыбаки предпочитали продавать свой улов в Европу.

Напомним, весной рыбзавод "Русская треска" открылся в Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU