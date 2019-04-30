2019-04-30T13:53:58+03:00
Экономика

В Мурманске у залива откроется новый рыбзавод «Русская треска»

Для города это означает 200 новых вакансий; а также 700 миллионов рублей инвестиций и 40 - налогов
Иван ПЕТРОВ
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В районе мурманского морского рыбного порта заложили несущие конструкции для будущего завода. Фото: Дмитрий Дубов (gov-murman.ru)В районе мурманского морского рыбного порта заложили несущие конструкции для будущего завода. Фото: Дмитрий Дубов (gov-murman.ru)
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Прогулка возле главной промысловой гавани Заполярья - не самый приятный променад. Мы видим ржавые заборы, разрушенные здания, разбитые дороги, бродячих собак. Кажется, отрасль переживает не лучшие времена.

Рыбная промышленность Мурманска остро нуждается в обновлении. Необходимые мощные денежные вливания. Надо строить новые траулеры и заводы. Похоже, все эти проблемы наконец-то начинают решать.

В Мурманске заложили конструкции для нового завода «Русская треска». Строить его будут неподалеку от Кольского залива. Торжества, посвященные закладке основных конструкций, состоялись 29 апреля. Встречу посетил глава региона Андрей Чибис.

- Расчетная мощность производства - более 50 тонн в сутки готовой продукции из трески и пикши: замороженного филе всех видов, стейков, фарша. Общие инвестиции в строительство составят более 700 миллионов рублей. Плановый товарооборот предприятия - 2,5 миллиардов рублей в год, - извещает пресс-служба правительства Мурманской области.

Как говорится, «уже слюнки текут». Надеемся, что вся эта продукция попадет на местный рынок по щадящей цене. Если все сложится, то завод «Русская треска» начнет работу уже в сентябре. Для жителей Мурманска откроется 200 рабочих мест на новом заводе.

Чтобы заполучить сырье, предприятию дали официальное разрешение на вылов трески и пикши. Данная квота составит две тысячи и полтысячи тонн соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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