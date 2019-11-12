В Мурманске без отопления и горячей воды остались 10 домов и детский сад

СЕГОДНЯ 18:59 2019-11-12T18:59:10+03:00

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«Мурманская область к зиме готова», - еще пару месяцев назад браво рапортовали чиновники. Но все отчеты и паспорта готовности начали сыпаться как карточный домик с первыми – не такими уж и сильными для Кольского края – морозами. Напомним, в Никеле за три дня дважды произошел прорыв теплотрассы: первый раз без тепла при минус 22 градусах на улице остались семь домов, второй – два и при минус 16 градусах. Теперь примеру приграничного поселка последовал и Мурманск.

- В 17:00 12 ноября в смотровой камере между домом №13 по улице Полярные Зори и домом №3 по улице Гвардейской произошло повреждение прямого трубопровода и, как результат, аварийное отключение отопления и горячего водоснабжения. Требуется сварка, - сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Мурманска.

В итоге без тепла остался детский сад №72, что на улице Гвардейской, 5 и 10 жилых домов: улица Гвардейская, 1/15, 3, 7, 9, 9а, 11, 13, 15 и 17, а также улица Полярные Зори, 11а. Аварийная бригада уже на месте и делает все, чтобы в кратчайшие сроки устранить аварию. К счастью, как раз сегодня морозы немного отступили и температура воздуха повысилась до минус 8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU