К зиме Мурманская область оказалась не готова!
Бравые рапорта, звучавшие на прошлом оперативном совещании, лопнули словно мыльный пузырь от первого снегопада. Напомним, и.о. министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский докладывал, что регион готов к зиме. Но глава региона Андрей Чибис отчетам не поверил, попросил проверить отчеты управляющих компаний и как в воду глядел.
- Из 55 УК, обслуживающих дома Мурманска, большинство не имеют достаточного количества сил и средств. Как показывает анализ, чем меньше жилищная организация, тем более ответственно она подходит к своей работе, тщательно укомплектовывая штат дворниками, имея технику и необходимый запас песка, - отметил Владимир Гноевский. – Нам предстоит проверить заключенные договора на предоставление технике. Сможет ли одна компания предоставить технику 10 УК, с которыми подписаны контракты?
Министр порекомендовал провести такие проверки во всех муниципалитетах.
- Плохо, что это делается по моему поручению, а не автоматически. Жизнеобеспечение в населенных пунктах – это полномочия муниципалитетов и отдельные указания для проверок не нужны, - отрезал Андрей Чибис. - При необходимости подключайте прокуратуру. В отношении компаний, которые в очередной раз проявили себя как нерадивые, Госжилинспекции – не стесняться проводить исключение домов из обслуживания, лишать лицензий.
А министру развития промышленности региона Дмитрию Филиппову необходимо ускорить создание областной управляющей компании, которая должна быть готова оперативно заменить лишенные лицензии УК.
ИСТОЧНИК KP.RU