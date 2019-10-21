К зиме готовы: в Мурманской области есть силы и средства, чтобы сглаживать капризы северной погоды

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-21T10:12:41+03:00

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После того, как губернатору Мурманской области Андрею Чибису, едва успевшему вступить на северную землю, пришлось заставлять управляющие компании в авральном режиме очищать крыши заполярных городов и поселков от наледи, он решил, как говорится, подстелить соломку и проверить как дорожники и жилищники подготовились к уже наступившей зиме.

По словам министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский, границы территорий уборки и мест складирования снега определены, у управляющих компаний есть 189 единиц техники. Но, как заметил чиновник, это не означает, что жилищники споро справятся с последствиями снегопада – собственно говоря, так случилось и в прошлом году. Тем более, что такого количества при максимальном выпадении осадков все равно будет недостаточно.

- С 26 сентября все подрядчики приступили к зимнему содержанию дорог. Им уже приходилось в срочном порядке обрабатывать противогололедной смесью трассы на Лотту, Серебрянку и автоподъезд к Териберке, - отметил министр транспорта Мурманской области Дмитрий Соснин.– Правда, у 9 муниципалитетов контракты на содержание дорог заключены не на весь осенне-зимний период.

Андрей Чибис подчеркнул, что неубранные дворы и дороги – прямая ответственность соответствующих должностных лиц. Реакция на такие случаи будет жесткой.

ИСТОЧНИК KP.RU