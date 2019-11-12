2019-11-12T14:21:02+03:00
Происшествия

В Никеле вновь рванула теплотрасса

Без отопления остались два дома
Елена МОЛОДЦОВА
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Мурманэнергосбыту пока не удалось устранить очередную аварию в Никеле. Фото: Ремонтная служба - НикельМурманэнергосбыту пока не удалось устранить очередную аварию в Никеле. Фото: Ремонтная служба - Никель
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Когда в конце лета прокуратура Мурманской области говорила о плохом состоянии инженерных сетей в Никеле, надежда на то, что трубы выдержат грядущую зиму, еще теплилась. Напомним, в конце июля местным жителям пришлось два дня сидеть без воды из-за аварии, а все по тому, что уже много лет сети в приграничном поселке, если и ремонтируют, то исключительно в экстренном порядке. То, что плановый ремонт многочисленным трубам, несущим в дома блага цивилизации, не помешает, стало понятно с наступлением ноябрьских морозов.

За три дня в Никеле происходит уже вторая коммунальная авария. В воскресенье, 10 ноября, когда на северо-западе Мурманской области столбики термометров опустились до минус 22 градусов, без тепла остались семь домов. В этот раз масштаб меньше, правда, и на улице теплее – минус 16 градусов.

- В связи с порывом теплотрассы Мурманэнергосбыт приостановил подачу теплоносителя по отоплению в дома №13 и 15 по проспекту Гвардейскому, - сообщает «Ремонтная служба – Никель».

Без тепла жителям двух домов придется сидеть до окончания работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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