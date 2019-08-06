Прокуратура: Никель остался без холодной воды из-за не проведенной реконструкции водопровода

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-06T11:39:13+03:00

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Две недели прошло с тех пор, как жители приграничного поселка Никель остались почти на сутки без холодной воды из-за аварии на водоводе. Напомним, рабочие ликвидировали прорыв, но изношенный металл стал рваться в другом месте. К счастью, история эта завершилась, но ее отзвуки до сих пор долетают до администрации поселка, правда, уже в виде предписаний прокуратуры.

- В Никеле не проводилась актуализация схем водоснабжения и водоотведения, а также реконструкция водопроводных сетей протяженностью 21418 метров, запланированная на 2014-2018 годы. Какой-то ремонт делали, но не в плановом, а экстренном порядке, когда на трубопроводе случались аварии, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова. - Износ централизованных сетей водоснабжения и стал причиной аварии, произошедшей 23 июля, когда в итоге холодную воду в дома вернули лишь спустя 16 часов.

К слову, здесь коммунальщики тоже нарушили. По закону время единовременного отключения составляет 4 часа. В Никеле эту норму превысили в четыре раза.

Прокуратура Печенгского района направила в администрацию и гарантирующему поставщику МУП «Сети Никеля» предписания устранить допущенные нарушения и взяться, наконец, за реконструкцию изношенных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU