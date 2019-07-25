2019-07-25T10:40:20+03:00
Общество

Водоснабжение восстановили: В Никеле заменят 30 метров трубопровода

Ремонт будет плановым, а об отключении Н2О предупредят заблаговременно
Елена ЧУМАКОВА
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Из-за трех протечек Никель останется без воды на 15 часов. Фото: Александр ЛовцовИз-за трех протечек Никель останется без воды на 15 часов. Фото: Александр Ловцов
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Решение проблем с водоснабжением в приграничном поселке Никель – как в свое время и катастрофа с дорогами в Мончегорске – потребовали личного внимания профильного министра. Напомним, ямочный ремонт в городе металлургов, наконец-то, начался только после приезда министра транспорта Мурманской области Дмитрия Соснина. Теперь настала очередь выезжать на место его коллеги – министра жилищно-коммунального хозяйства региона Владимира Гноевского. Такое поручение он получил от врио губернатора Заполярья Андрея Чибиса.

Если помните, то 23 июля жители Никеля остались без воды из-за аварии на водоводе. Правда, после проведенного ремонта в одном месте, коммунальщики обнаружили на трубопроводе еще три протечки. В итоге пошли слухи, что поселок вновь окажется без благ цивилизации.

- На данный момент водоснабжение восстановлено в полном объеме. Во избежание повторных аварий на этом участке решено заменить 30 метров трубопровода, но работы будут осуществлять в плановом режиме, - отрапортовал Владимир Гноевский. - До конца недели будет проведена подготовка, затем заблаговременно предупредим жителей о временном отключении и приступим к работам по замене участка трубы.

По предварительной информации, ремонт на водоводе возобновиться в полночь 28 июля и продлится около 15 часов, иными словами Н2О будет отсутствовать ночь и половину дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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