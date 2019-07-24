Никель второй день подряд остается без воды из-за аварии на водоводе

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-24T12:36:20+03:00

Воду в Никеле дадут, как только устранят все протечки. Фото: Мария ЛЕНЦ

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ЧС местного масштаба уже второй день подряд терпит приграничный поселок Никель. Из-за аварии на водоводе 11 437 местных жителей уже вторые сутки вынуждены обходиться без благ цивилизации. А виноват во всем прогнивший водовод.

- Утром 23 июля насосы системы водоснабжения были остановлены для планового ремонта – вода потребителям подавалась из накопительных резервуаров. По окончании работ началась запитка системы и произошел порыв трубы диаметром 530 миллиметров в районе никельской промплощадки Кольской ГМК. Для ликвидации аварии было временно остановлено водоснабжение поселка, - рассказывают в администрации Никеля.

Рабочие латали трубу до поздней ночи, и к утру Н2О вернулась в дома никельчан, но, к сожалению, не надолго. Уже около 10:00 жители в соцсетях забили тревогу: «Запасайтесь водой для хозяйственных нужд! Поселок может снова остаться без воды!». Власти поселка по началу отрицали информацию, но в итоге были вынуждены сдаться.

- На основном водоводе были обнаружены еще три протечки. Для их устранения вновь потребуется остановить водоснабжение. Когда это произойдет, сообщим заблаговременно. Также при необходимости будет организован подвоз технической и питьевой воды. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - отметили в администрации Никеля.

ИСТОЧНИК KP.RU