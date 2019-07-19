2019-07-19T09:31:11+03:00
Общество

Министра транспорта Мурманской области отправили в Мончегорск разбираться с плохими дорогами

В городе металлургов асфальт сошел прямо со снегом и, кажется, возвращаться не планирует
Елена МОЛОДЦОВА
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В Мончегорске не могут залатать ямы без вмешательства высокого начальства. Фото: Правительство Мурманской областиВ Мончегорске не могут залатать ямы без вмешательства высокого начальства. Фото: Правительство Мурманской области
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Говорят в России две беды дураки и дороги. Если с первой вопрос относительно спорный, то со второй можно смело кричать караул. Жаловаться на федеральные магистрали северянам, конечно, грех, но транспортные артерии городов, мягко говоря, оставляют желать лучшего. История с дорогами, которые простом кричат о том, что их пора делать, докатилась, наконец, до руководства Мурманской области.

- В Мончегорске какая-то катастрофа с дорогами: что называется, асфальт сошел вместе со снегом, - признал проблему врио губернатора Заполярья Андрей Чибис и тут же приступил к ее решению: По вашим жалобам отправил министра транспорта разбираться с проблемой. Пишите в комментариях координаты самых опасных ям, каждую включим в реестр на контроль.

Разумеется, пользователи не заставили себя долго ждать, настрочив за ночь чиновнику 191 сообщение.

- Ура, ситуация в Мончегорске, наконец-то, получила какой-то резонанс. А то эта эпопея с дорогами слишком затянулась, - обрадовался Антон Кайгородов.

Правда, большинство комментариев касались все же не Мончегорска, на дороги которого обратил внимание Андрей Чибис, а всей области. В списке Мурманск с его «бездорожными» дворами, Североморск, трасса в Териберку, Кандалакша, Снежногорск и другие. Кажется, региональному министру транспорта Дмитрию Соснину придется побегать, чтобы везде навести порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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