2019-11-10T15:32:05+03:00
Происшествия

Авария на теплотрассе: В Никеле семь домов остались без отопления

Специалисты Мурманэнергосбыта уже устраняют порыв
Елена МОЛОДЦОВА
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Авария произошла на улице Советской в приграничном поселке. Фото: Ремонтная служба - НикельАвария произошла на улице Советской в приграничном поселке. Фото: Ремонтная служба - Никель
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На севере Мурманской области стоит совсем не ноябрьская погода – суровый климат дал о себе знать 20-градусными морозами. Вот только далеко не у всех северян есть возможность погреться в своих квартирах. В Никеле, где столбик термометра опустился до отметки -22 градуса, без отопления остались семь жилых домов.

- С 14:00 и до окончания работ 10 ноября в связи с аварией на теплотрассе на улице Советской остановлена подача телоносителя по отоплению по адресам: улица Советская, 11, 13, 15, 17 и улица Октябрьская, 20, - такое сообщение появилось в Единой дежурно-диспетчерской службе Печенгского района, а спустя сорок минут стало известно, что отопление пришлось отключить и в домах №10 и 12 по улице Советской.

Жилые дома, оставшиеся без тепла в мороз, в основном двухэтажные и одноподъездные. В самом большом из них заселено только восемь квартир.

Аварию на теплотрассе устраняют специалисты Мурманэнергосбыта.

К слову, в Никеле это далеко не первая авария. Напомним, в июле местные жители два дня сидели без воды из-за порывов на водоводе. Инженерные сети в поселки настолько изношенные, что не выдерживают напора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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