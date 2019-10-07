СКР: С путешественником из Санкт-Петербурга на Сейдозере произошел несчастный случай

СЕГОДНЯ 17:15 2019-10-07T16:59:39+03:00

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Чуть больше недели искали 66-летнего путешественника из Санкт-Петербурга Михаила Холостова, который приехал полюбоваться красотами Кольского полуострова вместе со своим псом Филей.

Последний раз он выходил на связь 25 июля из Умбы, а потом отправился на Сейдозеро и пропал. Напомним, нашли его 2 сентября, распростертым на камнях в Ловозерских тундрах. Тело пролежало месяц под охраной верного золотистого ретривера Фили. Пса приютили мурманские спасатели, а выяснением причины смерти Михаила Владимировича занялись следователи.

- Проверка установила, что путешественник погиб своей смертью. В тундре с ним произошел несчастный случай, - уточнила старший помощник руководителя следственного комитета Мурманской области Алина Александрович. – Ничего криминального в гибели погибшего нет.

А вот что именно стало причиной смерти Михаила Холостова, в ведомстве не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU