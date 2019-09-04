2019-09-04T17:00:51+03:00
Дом. Семья

Пса, просидевшего месяц возле погибшего путешественника из Санкт-Петербурга, временно приютили мурманские спасатели

За Филей уже выехали друзья его хозяина Михаила Холостова
Елена МОЛОДЦОВА
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Верный пес Филя просидел возле погибшего в тундре хозяина целый месяц. Фото: соцсетиВерный пес Филя просидел возле погибшего в тундре хозяина целый месяц. Фото: соцсети
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Увы, путешествие на Кольский полуостров печально закончилось для 66-летнего путешественника из Санкт-Петербурга Михаила Холостова. Напомним, мужчина приехал в Мурманскую область в конце июля на вишневой Honda Pilot и в компании золотистого ретривера Фили. 27 июля турист отправился на Сейдозеро и пропал. Его нашли 2 сентября в тундре мертвым. Все это время верный Филя сидел возле погибшего хозяина. Спасатели восхитились поступком четвероногого друга.

- Пса временно приютили в мурманском аварийно-спасательной службе. Конечно, Филя тоскует по погибшему хозяину, но от еды не отказывается, - рассказывают в отделе пропаганды Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области. – Тем более, что спасатели его приняли, как родного и окружили теплом и заботой. Еще бы! Пес совершил настоящий подвиг – месяц просидел рядом с погибшим туристом.

Совсем скоро за Филей приедут друзья Михаила Холостова. Его единственный сын живет в другом регионе и при жизни с отцом общался нечасто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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