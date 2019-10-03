На месте гибели летчика-истребителя Сергея Филиппова под Североморском установят памятную табличку

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-03T09:45:58+03:00

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В конце августа на Кольский полуостров прибыла пятая экспедиция группы «Прерванный полет». Напомним, активисты во главе с Виктором Рыбьяковом устанавливают памятные таблички на местах гибели летчиков, защищавших свою страну в Великую Отечественную войну. Правда, в этот раз из 13 специально к этому случаю подготовленных знаком свое место заняли только 12 – место гибели старшего лейтенанта Шелухина из 145 истребительного авиаполка в итоге нам отыскать не удалось.

Однако этот год стал особенным, и экспедиция «Заполярье 2019» продолжилось даже после своего завершения. В Североморск едет внук погибшего 77 лет назад летчика-истребителя Сергея Филиппова Сергей Красильников. Останки его самолета в конце лета случайно нашли рыбаки, которые рассказали о своей важной находке поисковикам. На месте гибели своего деда Сергей Красильников установит памятную табличку.

- Мы с Сергеем знакомы давно, и установка памятного знака его деду стала совместным решением и неким логическим завершением большой работы по восстановлению событий тех дней и поиску места гибели Сергея Филиппова, - говорит Виктор Рыбьяков.

ИСТОЧНИК KP.RU