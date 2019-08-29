2019-08-29T16:52:14+03:00
Общество

Под Североморском нашли истребитель времен Великой Отечественной

Пилот ЛаГГ-3 Сергей Филиппов погиб в свой день рождения в неравном бою в 1942 году
Елена МОЛОДЦОВА
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Обломки ржавого металла оказались самолетом времен Великой Отечественной войны. Фото: Поисковый отряд "Ваенга"Обломки ржавого металла оказались самолетом времен Великой Отечественной войны. Фото: Поисковый отряд "Ваенга"
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Рыбалка в окрестностях Щукозера для двух жителей Североморска удалась. Их уловом стал не вкусная северная рыбка, а истребитель времен Великой Отечественной войны. О своей необычной находке они сообщили в поисковый отряд флотской столицы «Ваенга».

- Мы отправили снимки и координаты найденного самолета специалисту музея авиации Северного флота Андрею Копыткову, и он заверил, что вариант один – это ЛаГГ-3 Сергея Филиппова, - рассказывают в поисковом отряде «Ваенга». – Полевые работы, в ходе которых мы нашли детали истребителя от клапанов до коленвала, и номера на них подтвердили догадку. К сожалению, останки самого героя полностью сгорели.

Фотография Сергея Филиппова сделана за полгода до его гибели в Москве при получении того самого ЛаГГ-3.

Фотография Сергея Филиппова сделана за полгода до его гибели в Москве при получении того самого ЛаГГ-3.

Командир звена, заместитель командира 1-й авиаэскадрильи 255 истребительного авиаполка ВВС Северного флота Сергей Дмитриевич Филиппов принял неравный бой в районе высоты 310 в свой день рождения – 29 октября 1942 года. Его внук с 2006 года искал место гибели деда, изучал его фронтовой путь и систематизировал документы, но узнать правду помог случай. Этой осенью потомок героя придете в Североморск, чтобы собственными глазами увидеть, где принял смерть его героический дед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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