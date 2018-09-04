В Мурманской области установят девять табличек в память о летчиках, погибших в Великую Отечественную

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-04T16:04:01+03:00

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«Никто не забыт, ничего не забыто» - этот лозунг жив и спустя 73 года после того, как отгремели последние выстрелы и взрывы Великой Отечественной войны. Но даже, несмотря на такой солидный срок, потомки продолжают отдавать дань памяти своим дедам и прадедам, которые ценой собственной жизни сохранили для них мир. Уже в эту субботу, 8 сентября, в Мурманскую область с экспедицией из Москвы приедет мемориально-исследовательская группа «Прерванный полет». Вместе с музеем Северного флота и поисковыми отрядами «Икар» из Заозерска и «Петсамо» из Заполярного столичные гости установят девять памятных табличек на местах гибели советских летчиков.

- Для нас это будет уже четвертая экспедиция на Кольский полуостров. За первые три поездки мы установили 12 памятных знаков. Кстати, именно с Мурманской области и начался наш проект. Правда, тогда о таком масштабе мы еще не думали. В 2011 году мой друг решил установить на месте гибели своего дяди, летчика-истребителя старшего лейтенанта Анатолия Елисеева, памятную табличку. А я просто напросился в попутчики. В итоге та поездка вылилась в такой вот всероссийский проект, - рассказывает руководитель мемориально-исследовательской группы «Прерванный полет» Виктор Рыбьяков.

Именно с этой таблички, привезенной на место гибели летчика в 2011 году, и начался масштабный проект Виктора Рыбьякова. Фото: "Прерванный полет"

В России активисты уже установили более 30 мемориальных табличек, выполненных из алюминия. Теперь их количество пополнится еще девятью звездочками в память о героях: лейтенанте Геннадии Федорове, младшем лейтенанте Сергее Котове, младшем лейтенанте Николае Ефремове, младшем лейтенанте Александре Ивчике, младшем сержанте Михаиле Феклистове, сержанте Анатолии Мееве, гвардии старшем лейтенанте Сергее Верховском, гвардии сержанте Александре Михайловском, сержанте Карпе Лопатине, а также о летчике 235 отряда Гражданского воздушного флота Пантелее Овчинникове и фельдъегере штаба Северного флота Александре Лоскутове. Самолет двух последних был сбит истребителями противника при перелете из Мурмашей в Ленинград по заданию штаба Северного флота. Обломки воздушных судов погибших пилотов и их воздушных стрелков были обнаружены поисковиками Мурманской области в разные годы. Теперь на местах их гибели появятся памятные таблички.

- В основном все памятные знаки будут установлены в Кольском районе, только два – на территории Заозерска и еще один – в Печенгском районе. К сожалению, места гибели летчиков удалены от дорог, и организовать торжественные церемонии, которые обычно проводят в таких случаях, крайне проблематично. Да, и сроки нашей экспедиции сжаты – на все про все шесть дней. Так что придется обойтись без торжеств, - объясняет Виктор Рыбьяков.

Несмотря на солидное число уже установленных мемориальных табличек, Виктор Рыбьяков уверен, что это точно не последняя поездка на Кольский полуостров. Столичный гость уже весь в мыслях о следующем вояже.