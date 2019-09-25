В Мурманской области смогли установить только 12 из 13 табличек в память о летчиках, защищавших Заполярья

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-25T13:46:44+03:00

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Ну, вот и завершилась пятая экспедиция группы «Прерванный полет» на Кольский полуостров. Напомним, ее руководитель Виктор Рыбьяков с соратниками колесит по стране и устанавливает на местах гибели советских летчиков, защищавших небо во время Великой Отечественной войны, памятные таблички. Только в Мурманской области активисты отметили 33 таких точки. Последние 12 знаков были установлены в сентябре.

- Мы планировали в этом году установить 13 памятных знаков в основном на территории ЗАТО Североморск, еще две или три – в Кольском районе и три – в Печенгском, - рассказывает «КП» Виктор Рыбьяков. – Однако место гибели старшего лейтенанта Шелухина из 145 истребительного авиаполка в итоге нам отыскать не удалось. Дело в том, что обломки самолета с останками пилота были найдены еще в 90-х, когда еще не было навигаторов, чтобы зафиксировать точные координаты находки. К тому же, местность в этом районе очень лесистая. Тем более, что от самолета мало, что осталось еще на момент обнаружения.

Однако это не значит, что место гибели героя останется без памятной таблички. Местные поисковики еще раз прочешут тот район после того, как спадет листва, и сами установят знак.

На разных этапах экспедиции в ней принимали участие поисковые отряды «Ваенга», «Икар» и «Петсамо», а также экспедиционная группа Музея ВВС Северного флота и компания «Альпстрой».

ИСТОЧНИК KP.RU