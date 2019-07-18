2019-07-18T10:58:31+03:00
Общество

В Мурманской области установят 13 памятных табличек летчикам, защищавшим небо над Заполярьем в Великую Отечественную

На Кольский полуостров приедет пятая экспедиция группы «Прерванный полет»
Елена МОЛОДЦОВА
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В Мурманской области появится еще 13 подобных табличек. Фото: airheroes.ruВ Мурманской области появится еще 13 подобных табличек. Фото: airheroes.ru
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Грядет 75-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В честь этой даты в Заполярье приедет пятая экспедиция мемориально-исследовательской группой «Прерванный полет». Напомним, ее руководитель Виктор Рыбьяков вместе с соратниками уже установил больше 50 мемориальных табличек по всей России. 21 из них – в Мурманской области.

- На этот раз мы привезем еще 13 памятных знаков, который с 28 августа по 7 сентября установим на местах крушений самолетов, которые в годы Великой Отечественной войны так и не вернулись с боевых вылетов. Большая часть табличек появится на территории ЗАТО Североморск, еще две или три мы отвезем в Кольский район и три – в Печенгский, - рассказывает Виктор Рыбьяков.

Активисты «Прерванного полета» вместе с поисковыми отрядами «ИКАР», «Ваенга», «Петсамо» и «Подводник» увековечат память истребителей сержанта Бориса Сальникова, старшего лейтенанта Дмитрия Корчиги, старшего сержанта Михаила Синицина, младшего лейтенанта Федора Варавикова, сержанта Александра Беспутько, младшего лейтенанта Ивана Криворучко и старшего сержанта Валентина Юдина, а также экипажа Ил-2 младшего лейтенанта Ивана Гордиенко и краснофлотца Виктора Ларгина и других. Еще на двух табличках будут нанесены имена экипажа торпедоносца старшего лейтенанта Владимира Голубева и экипажа бомбардировщика младшего лейтенанта Алексея Сушина. Отдельный знак увековечит память летчика-истребителя из армейской авиации старшего лейтенанта Николая Шелухина. Мероприятия по установке табличек пройдут крайне скромно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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