2019-10-02T17:09:48+03:00
Общество

Поиски пропавшего рыбака на Колозере приостановили

От Василия Лихогляда нет вестей уже месяц
Елена МОЛОДЦОВА
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Василий Лихогляд должен был вернуться домой еще 3 сентября.Василий Лихогляд должен был вернуться домой еще 3 сентября.
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Трудно представить, что испытывают родные и близкие 64-летнего жителя Оленегорска Василий Лихогляд, который должен был вернуться с рыбалки на Колозере еще 3 сентября. Напомним, его товарищ, отправившийся вместе с пропавшим поудить рыбку, приехал еще в первый день осени. А от Василия новостей так и нет.

Почти сразу добровольцы нашли у берега его лодку с оставшимися в ней вещами. Но следов ее хозяина так и не обнаружили, хотя все это время поиски велись и на воде, мига суще.

- Каждый день спасатели делают все, чтобы напасть хотя темна след пропавшего рыбака. Сейчас поиски приостановили. Уточняется район, в котором они будут возобновлены. В 9:00 3 октября спасатели вновь планируют выйти на поиски, - сообщил «КП» начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Кстати, в середине сентября было появилась информация, что Василия Лихогляда нашли, но она оказалась преждевременной. Бывалые рыбаки в соцсетях делают крайне не оптимистичные прогнозы, мол, Колозере все в сетях и рано или поздно найдут. И даже приводят примеры, которые не вселяют надежды на благоприятный исход. Тем не менее, до тех пор пока человек не найден говорить о его кончине все же преждевременно. Вспомнить хотя бы историю с пенсионеркой из Заполярного, заплутавшей в лесу несколько лет назад. Ее тоже искали месяц, и нашли-таки в избушке живой

ИСТОЧНИК KP.RU

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