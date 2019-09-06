На Колозере нашли лодку и вещи пропавшего рыбака

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-06T10:14:24+03:00

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Вот уже которую ночь спасатели и добровольцы вынуждены ночевать на берегу Колозера, где идет поисково-спасательная операция. Напомним, еще 31 августа сюда приехал 65-летний Василий Лихогляд с товарищем на рыбалку. Друг вернулся с озера еще 1 сентября, а вот от Василия Владимировича с тех пор нет вестей.

- Избы на другом берегу осмотрели, но дедушку там не нашли. Зато обнаружили лодку, а в ней все его вещи, в том числе куртка и спасательный жилет, - поделилась новостями внучка пропавшего Татьяна Раймова.

Но родные не теряют надежды и ищут добровольцев с моторными лодками. Уже есть два человека с водным транспортом, готовые отправиться на поиски. Еще несколько человек пойдут пешком в сторону Медвежьего озера прочесывать лес. Кроме того, поиски на Колозере продолжают и спасатели, которые развернули штаб еще 4 сентября. Желающих принять участие в поисках Василия Лихогляда просят звонить Татьяне по телефону 8-921-170-83-70.

ИСТОЧНИК KP.RU