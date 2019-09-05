Пропавший на Колозере рыбак может пережидать непогоду в избе на другом берегу

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-05T10:51:27+03:00

Фотография Василия Лихогляда старая, но и, по словам внучки, он не сильно изменился. Фото: Из личного архива семьи Василия Лихогляда

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На Колозере продолжается поисково-спасательная операция. Напомним, 65-летний мужчина уехал вместе с другом на рыбалку еще 31 августа. Домой любители активного отдыха планировали вернуться 3 сентября. Правда, друг пропавшего приехал домой еще первого числа, а его товарищ так и не вернулся.

- Пропал мой дедушка Василий Лихогляд. В последний раз он выходил на связь около 21:00 1 сентября. Сказал, что собирается переплыть на лодке на другой берег, где есть какие-то домики. После этого телефон недоступен и местоположение дедушки неизвестно, - рассказывает внучка пропавшего Татьяна Раймова.

Девушке удалось найти мужчину, который возможно видел его позавчера. У родственников появилась надежда, что Василий Владимирович пережидает ветер, который поднял волну на озере. Рыбак согласился вместе с Татьяной Раймовой сходить на тот берег и осмотреть стоящие там две избушки, где мог остановиться ее дедушка. К слову, ищут жителя Оленегорска не только близкие, но и полиция со спасателями.

- Вечером 4 сентября поиски на Колозре были приостановлены. Сегодня утром их возобновили. Наши сотрудники прочесывают береговую линию водоема, и с помощью лодки ищут пропавшего рыбака на воде, - сообщил «КП» начальник пресс-службы МЧС по Мурманской обласати Алексей Баринов.

Тем не менее, если Татьяна Раймова ищет добровольцев для поисков Василия Лихогляда, связаться с ней можно по телефону 8-921-170-83-70.

ИСТОЧНИК KP.RU