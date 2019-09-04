2019-09-04T14:04:23+03:00
Происшествия

На Колозере ищут рыбака, который должен был вернуться домой 3 сентября

Его напарник приехал из леса еще три дня назад
Елена МОЛОДЦОВА
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Рыбак должен был верунтсьяс Колозера еще 3 сентября. Фото: Елена СоловьеваРыбак должен был верунтсьяс Колозера еще 3 сентября. Фото: Елена Соловьева
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Друг в беде не бросит, лишнего не спросит! Слова этой известной песенки, кажется, не про двух друзей, отправившихся порыбачить на Колозеро 31 августа.

- В последний день лета 65-летний мужчина вместе с другом на автомобиле уехал на рыбалку в район Колозера. Обратно они планировали вернуться 3 сентября. Однако товарищ приехал из леса еще 1 сентября. В тот же день потерявшийся рыбак выходил на связь, но к назначенному сроку и домой не пришел, и телефон его оказался в не зоны действия сети. За помощью обратилась жена пропавшего, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Ведомство уже развернуло в районе Колозера поисково-спасательную операцию. На данный момент пропавшего рыбака ищут три человека, но новостей пока нет.

Напомним, в конце августа на Лотте искали двух рыбаков, которые на отдыхе забыли поддерживать связь с родными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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